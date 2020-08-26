ولادة طفل بعين واحدة في الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، ولادة لطفل بعين واحدة، بسبب عيوب خلقية في المخ والقلب والرئة.

وقال الطبيب محمد عز الدين، أخصائي النساء والتوليد، ورئيس قسم النساء في مستشفي أرمنت، إنه أجرى عملية قيصرية لسيدة تدعي "ن ا"، 28 عامًا، بعد حملها لجنينها 7 أشهر.

وأضاف "عز الدين" أن السيدة لديها ولدان، وفي الطفل الثالث لوحظ وجود تشوهات، ما استلزم إجراء ولادة قيصرية لها، وتبين وجود تشوهات الرئتين، والقلب، ووجود عين واحدة تحمل "حدقتين"، أو ما يسمي بـ"سواد العين".

وأرجع الطبيب سبب هذه التشوهات إلى بعض الأمراض الوراثية، على خلفية خلل خلقي فى التكوين الجنيني أثناء مراحل النمو الأولى، ما نتج عنه عدم انقسام العين الأولية إلى اثنتين، ومن ثم وُلد الطفل بعين واحدة وتجويف عيني وعصب بصري واحد.

وأشار إلى أن هذه الحالات تسمى بـ"حالة الطفل ذي العين الواحدة"، أو "sycloptic baby"، موضحًا أنها كانت موجودة فى الأساطير الإغريقية.

وقال إن العالم شهد 6 حالات فقط مشابهة منذ ما يقرب من 5 قرون، وسُجِّلَت أول حالة عام 1665، موضحًا أن مستشفى ارمنت شهد اليوم حالة جديدة.