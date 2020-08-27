محلل: رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب مرهون باشتراطات أمريكية

أكد ياسر العبيد، الكاتب والمحلل السياسي، أن رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب، مرهون باشتراطات أمريكية غير معلنة، مشيرًا أن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، تحدث عن عدم إمكانية الحكومة الانتقالية الحالية التي يترأسها في اتخاذ خطوات أو قرارات حول التطبيع مع تل أبيب.

وأضاف "العبيد"، خلال لقائه مع قناة الغد، أن التطبيع مع تل أبيب مشوار طويل، وربما تكون زيارة وزير الخارجية الأمريكية ترتبط بهذا الملف، خاصة وأن "بومبيو"، وصل إلى السودان قادمًا من تل أبيب.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم في أول زيارة لوزير خارجية أمريكي إلى السودان منذ 15 عامًا.