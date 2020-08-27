حذف السودان من "قائمة الإرهاب" مقابل 335 مليون دولار

نقلت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية عن أعضاء نافذين فى مجلسى الشيوخ والنواب، أن إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، توصلت إلى اتفاق مبدئى مع الحكومة الانتقالية الجديدة فى السودان، يقضى بأن تدفع الخرطوم تعويضات بقيمة 335 مليون دولار كخطوة أخيرة لشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.ووفقاً للمجلة الأمريكية، فإنّ هذه الصفقة ستساعد السودان على استعادة مكانته الطبيعية فى المجتمع الدولى، وستسمح بضخ الاستثمار الخارجى والمساعدات فى اقتصاد البلاد المتعثر، كما ستمهد الطريق لمزيد من التطبيع فى العلاقات بين البلدين بعد عقود من التوتر، ما يعتبر انتصاراً سياسياً كبيراً لرئيس الوزراء السودانى، عبدالله حمدوك، الذى تواجه حكومته الانتقالية ضغوطاً متزايدة منذ توليه السلطة.

ويلزم الاتفاق السودان دفع ما يصل إلى 10 ملايين دولار لكل أمريكى و800 ألف دولار لكل أجنبى، من الذين قتلوا فى التفجيرات التى طالت سفارتى الولايات المتحدة فى نيروبى ودار السلام، كما ينص على أن يحصل الأمريكيون المصابون فى الهجوم على تعويضات تتراوح بين 3 و10 ملايين دولار مقابل 400 ألف دولار لحاملى الجنسيات الأخرى.وسينهى الاتفاق التمهيدى، حال إكماله، شهوراً من المناقشات القانونية والسياسية المضنية الهادفة إلى تعزيز الآفاق السياسية للحكومة المدنية بزعامة حمدوك، والتى تقود فترة انتقالية حرجة وتواجه صعوبات اقتصادية ضخمة بسبب توارثها لديون خارجية تزيد على 60 مليار دولار، إضافة لقيود كبيرة تمنعها من الاستفادة من أطر التعاون الدولى بسبب العقوبات الناجمة عن إدراج السودان فى قائمة الدول الراعية للإرهاب.وتأتى التسوية كجزء من سلسلة من المطالبات التى طال أمدها من قبل أسر ضحايا تفجيرات سفارتى الولايات المتحدة فى نيروبى ودار السلام فى 1998، والبارجة «يو إس كول» قرب شواطئ اليمن فى 2000.