رئيس وزراء السودان: زيارة بومبيو تشكل علامة لتطور العلاقة مع واشنطن

قال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى السودان تُشكل علامة لتطور العلاقة مع الولايات المتحدة رغم وجود ملفات تحتاج إلى معالجة، وعلى رأسها مسالة رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وعقد مجلس الوزراء السوداني، اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وقال وزير الثقافة والإعلام، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، فيصل محمد صالح، إن حمدوك أوضح أن المباحثات مع بامبيو ناقشت العلاقات الثنائية والاقتصادية ومعالجة الديون والسلام، لافتا إلى أن الزيارة تطرقت لقضية التطبيع مع إسرائيل.

وأضاف صالح، أن رئيس الوزاء أكد أنه أوضح لوزير الخارجية الأمريكي أن الحكومة الانتقالية ذات تفويض محدود مرتبط بمهام الانتقال وتحقيق السلام والاستقرار ولاتملك تفويضاً للتقرير بهذا الشأن، وكذلك أوضح رئيس الوزراء أهمية اكتمال هياكل السلطة الانتقالية، وأكد بدء الحوار بشأن الموضوع بشكل واضح وشفاف.

وأشار صالح، إلى أن وزير الخارجية المكلف الدكتور عمر قمر الدين، لفت إلى الشائعات والتصريحات التى سبقت زيارة وزير الخارجية الأمريكي، والتى ربطت بين الزيارة وقرار التطبيع، كما أشار إلى تثبيت مبدأ التشاور مع الحاضنة السياسية للحكومة، في كل القضايا مما يدل على وجود تفاهم جيد يدعم مبدأ الشفافية.

وأضاف صالح، أن مجلس الوزراء أشار إلى الحملة الإعلامية التي سبقت زيارة وزير الخارجية الأمريكي، والتى تزعمتها قوى الثورة المضادة بشأن التعويضات المتعلقة بالعمليات الإرهابية، وقرار محكمة أمريكية بإدانة السودان وإلزامه بدفع مبلغ 11 مليار دولار، وهو ما تصدت له الحكومة الحالية من خلال جهود مضنية نجحت في تقليص المبلغ المطلوب إلى 400 مليون دولار، لافتا إلى أن مجلس الوزراء أشاد بنتائج الزيارة والنقلة الكبيرة التي شهدتها علاقات السودان مؤخرا.