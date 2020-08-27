أستاذ مناعة: يمكن إصابة المتعافين من كورونا بالفيروس مجددا لاختلاف السلالة

أكد الدكتور عبدالهادي مصباح أستاذ المناعة والحساسية، أن التحذير الذي أطلقته الحكومة للخوف من انتشار فيروس كورونا مرة أخرى بعد زيادة الحالات، ينبع من دعوات عالمية من الحكومات نظرًا، خوفا من حدوث موجة ثانية.

وقال مصباح، خلال لقائه عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC"، أن أوراق بحثية صدرت تؤكد إصابة المتعافين من الفيروس، مشيرا إلى أن سبب ذلك هو اختلاف سلالات الفيروس.

وأوضح أن الأعراض كانت أخف على هذا الشخص بسبب المناعة الذاتية التي اكتسبها والأجسام المضادة الموجودة في دمه، إضافة للمناعة الخلوية.