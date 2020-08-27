بعد قليل.. الحكم على سما المصري في تهمة سب ريهام سعيد

تصدر المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، بعد قليل، حكمها على المتهمة سما المصري، في القضية التي تواجه فيها اتهامات بسب وقذف ريهام سعيد.

وأوضح أمر إحالة المتهمة في قضية السب والقذف، وحملت رقم 535 لسنة 2020، أنها وفي غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، قذفت المجني عليها ريهام سعيد، بأن أسندت لها أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها.

وتضمن هذا الأمر طعناً في عرضها، بأن ظهرت في مقطع مصور ووجهت للمجني عليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.