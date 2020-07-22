للمرة الأولى في تاريخ القضاء.. القاضي والجاني والمجني عليه "نساء"

جلسة تاريخية شهدتها المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حيث مقر انعقاد محاكمة المتهمة سما المصري بتهمة سب وقذف ريهام سعيد، واكتمل التكوين النسائي للمحاكمة، بكون رئيسة المحكمة هي القاضية مروة هشام بركات، لتكون أول جلسة في تاريخ القضاء المصري، جميع عناصرها (قاضي وجاني ومجني عليه) من النساء، وللتوثيق فقد عقدت هذه الجلسة، في تمام الساعة 11 صباح اليوم، بالقاعة رقم 6 الكائنة بالطابق الثالث، بالمحكمة الاقتصادية.

والقاضية مروة هشام بركات، هي نجلة الشهيد هشام بركات، نائب عام مصر الأسبق، وتم ترقيتها مؤخرا لمنصة القضاء، وترأست اليوم محاكمة سما المصري.

وسألت رئيسة المحكمة، المتهمة، عن الفيديو محل الاتهام والتي تظهر فيه، توجه عبارات سب وقذف لريهام سعيد، فقالت المتهمة "أيوة أنا عملته بس منشرتش".

وقدم المحامي أشرف ناجي، دفاع سما المصري، أكثر من 55 فيديو لإعلاميين يهاجمون ريهام سعيد وينتقدون أداءها، خاصة بعد حلقة "السمنة" الشهيرة، متسائلا: اشمعنا سما؟.. كما قدم قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقفها، فضلا عن قرار قناة النهار، بوقف برنامجها "صبايا"، بسبب الحلقة ذاتها.

ودفع ناجي، بانتفاء أركان جريمتي سب والقذف، وعدم ثبوتها في حق موكلته، وبعدها أمرت القاضية "مروة"، برفع الجلسة.

وتعد هذه القضية هي الثالثة للمتهمة سما المصري، خلال شهر واحد، فقد مثّلت في قضيتي تحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، وعُوقبت في الأولى بالحبس 3 سنوات، بينما أجلت المحكمة القضية الثانية لجلسة 27 يوليو الجاري. وحلّت المتهمة، الأحد الماضي، متهمة في القضية الثانية رقم 534 لسنة 2020 المتهمة فيها بالتحريض على الفسق وهي قضية جديدة بأحراز عبارة عن 5 فيديوهات مخلة.

وأوضح أمر إحالة المتهمة فى قضية السب والقذف، وحملت رقم 535 لسنة 2020، أنها وفى غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، قذفت المجني عليها ريهام سعيد، بأن أسندت لها أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وقد تضمن هذا الأمر طعناً فى عرضها، وذلك بأن ظهرت فى مقطع مصور ووجهت للمجنى عليها العبارات المبينة وصفاً بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.