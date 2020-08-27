الكنيسة تحذر الأقباط من صفحة على "فيس بوك" تنتحل اسم راهب

حذّر دير الأنبا توماس السائح، من صفحة مزورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، باسم الراهب صموئيل التوماسي.

وذكر الدير في بيان نشره المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنّ الصفحة الموجودة على فيس بوك، باسم "أبونا صموئيل"، وتستخدم صورة الراهب القمص صموئيل التوماسي، أحد أباء الدير، هي صفحة مزيفة.

وأضاف الدير، أنّ الراهب ليس له حساب على صفحات التواصل الاجتماعي، ولا علاقة بهذه الصفحة من قريب أو من بعيد، لذا نرجو من الجميع عدم التعامل معها وتوخي الحذر في التعامل مع هذه الصفحات.