الكنيسة تعلن عودة العمل بـ"إكليريكي الإسكندرية" بعد توقفه 5 أشهر

أعلن الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، رئيس المجلس الإكليريكي الإقليمي بالإسكندرية ووجه بحري للأقباط الأرثوذكس، المعني بقضايا الأحوال الشخصية "الطلاق والزواج الثاني"، عودة العمل بالمجلس بالاشتراطات الاحترازية الكاملة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الأنبا مرقس، إنّه يتم التواصل مع المجلس بموعد مسبق لدراسة الحالة عن طريق سكرتارية المجلس على رقم 01000026314، مشيرا إلى أنّ المجلس ينعقد الإثنين من كل أسبوع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الفتح التدريجي للكنائس منذ الغلق التام في 21 مارس الماضي، وسبق وأعلنت الكنيسة عودة العمل بداية الشهر الحالي للمجلس الإقليمي بالقاهرة والجيزة وأفريقيا.