انتداب راهب للخدمة بلبنان أثار الجدل قبل 10 سنوات بـ"العذراء أمي"

انتدب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الراهب القس تيمون السرياني، للخدمة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

واستقبل البابا، الراهب برفقة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي، والقس فيلوباتير نصر، كاهن رابطة القدس بالقاهرة وزوجته نيللي توفيق.

يذكر أنّ الراهب القس تيمون السرياني، يحسب بحسب عدد من النشطاء الأقباط على ما اصطلح عليه "التيار المستنير داخل الكنيسة"، إلا أنّه سبق وحذّر المجمع المقدس للكنيسة في 2010 من كتاب له باسم "العذراء أمي"، جرى إصلاح بعض ما فيه ثم طُبِع ثانية، إلا أنّ بعض الأخطاء ظلَّت فيه.

وتأتي خطوة البابا بعد نحو 4 أشهر من وفاة الراهب القس رويس الأورشليمي كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس بضاحية سن الفيل بالعاصمة اللبنانية بيروت عن عمر ناهز 58 عاما، بعد حياة رهبانية ورعوية امتدت لأكثر من 20 سنة سبقها فترة خدمة وتكريس في العراق لمدة 15 سنة.