الكنيسة تفتتح بيت "تي أورو" للمؤتمرات في الخطاطبة

افتتح الأنبا مارتيروس، الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، بيت "تي أورو" (الملكة) بالخطاطبة، التابع لكنيسة السيدة العذراء بمنطقة أرض الشركة، بسعة 450 فردا.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّه جرى تجهيز "تي أورو" ليحتضن الأنشطة الخدمية بنوعياتها ومستوياتها السنية، وهو معد حاليًا لاستضافة مؤتمرات اليوم الواحد.

وأضاف حليم، أنّه يتوفر في البيت إلى جانب القاعات مناطق خضراء مفتوحة وملاعب لممارسة الرياضة، وصالة ألعاب.