تسمم أسرة مكونة من 5 أشخاص تناولوا طعاما فاسدا في سوهاج

أصيب مدرس وزوجته وأبناؤه الثلاثة بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة بدائرة مركز جهينة بسوهاج، تم نقل المصابين للمستشفى المركزي، أخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول كل من "محمد.ي.ع" 48 عاما مدرس، زوجته "عبير.ص.ا" 40 عاما ربة منزل، وابنائهم دنيا، 16 عاما تلميذه، يوسف، 15 عاما تلميذ، رشا، 12 عاما تلميذه ويقيمون بناحية جهينة الغربية دائرة المركز مصابين بالآم بالبطن وقيء مستمر إدعاء تناول طعام فاسد.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤالهم أكدوا حدوث إصابتهم عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا ونفوا الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.