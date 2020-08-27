تكريم اسم محمود عزمي ووليد عوني في "سينما مصر"

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، تكريم اسم الفنان الكبير محمود عزمي، ومصمم الاستعراضات الفنان وليد عوني، عقب مشاهدتها للعرض المسرحي "سينما مصر"، أمس الأربعاء على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وسلّم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والمشرف العام على مركز الإبداع الفني، شهادة تقدير "إلى من عاش ليبقى" للدكتور هشام عزمي تكريما لاسم والده الفنان الكبير "محمود عزمي"، وأهدى شهادة التقدير أيضا لمصمم الاستعراضات العالمي "وليد عوني"، تكريما لأعمالهما الفنية في السينما والمسرح.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، أحمد صلاح رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، الكاتب السينمائي محمد حفظي رئيس المهرجان الدولي للسينما، المخرج عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الناقد طارق الشناوي، الفنان مجدي إمام، الفنان محمد دسوقي، مدير عام مركز الهناجر للفنون، الفنانة عزة الحسيني رئيس مهرجان السينما الأفريقية.

"سينما مصر" بطولة مجموعة من الشباب خريجي الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، ويضم العرض أهم المشاهد السينمائية للعديد من الأفلام التي تعد علامات في تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة في فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسي للمسرحية.

يأتي ذلك مع اتباع وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.