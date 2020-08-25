خالد جلال: "سينما مصر" يقدم "الليلة الأخيرة"

قال المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والمشرف العام على مركز الإبداع الفني، إنّ عرض "سينما مصر" جزء من فيلم "الليلة الأخيرة"، لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، التي جسدت فيه شخصية نادية فاقدة الذاكرة، وجسد الفنان محمود مرسي شخصية زوجها شكري المستفيد من إبقائها فاقدة للذاكرة، وجسد الفنان أحمد مظهر شخصية الطبيب الذي يحاول أن يساعدها على عودة الذاكرة.

وأضاف خالد جلال، وهو مخرج العرض المسرحي "سينما مصر"، أنّ العرض في الواقع يناقش السينما المصرية وهويتنا، ونحاول من خلاله مساعدة نادية لاستعادة ذاكرتها المفقودة، والتي حين ننجح في استعادتها سنحظى بتاريخ عظيم جديد، لا يقل عما سجله عظماء الفن في الوطن العربي، الذين صنعوا الريادة في مختلف المجالات الفنية.

وأشار جلال، إلى أنّ العرض بطولة مجموعة من الشباب الصاعد خريجي الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وأتوقع لهم في الفترة المقبلة تواجدهم في الصفوف الأولى للحركة الفنية بمصر، مؤكدا ضرورة أن يسعى الجميع في مساعدة نادية على استعادة ذاكرتها ومكانتها.

جاء ذلك خلال عودة المسرحية للعرض على مسرح النافورة التابع لدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، أمس، ويستمر عرضه حتى 26 أغسطس الحالي، ويضم العرض أهم المشاهد السينمائية للعديد من الأفلام التي تعد علامات في تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة في فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسي للمسرحية.

يأتي ذلك مع اتباع وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.