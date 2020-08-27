أسعار الذهب اليوم الخميس 27-8-2020 في مصر

سجلت أسعار الذهب استقرار صباح اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس، مقارنة بأسعار مساء أمس التي سجلت ارتفاعا قدره 10 جنيهات نتيجة ارتفاعها بالبورصات العالمية، الأمر الذي أثر على الأسواق المحلية، وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 971 و976 جنيها.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 850 و854 جنيها.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 729 و732 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و832 جنيها.

وقال رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، إنّ الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار في كل دول العالم، وتلجأ إليه الحكومات والمؤسسات الاقتصادية، وأوضح أنّ ارتفاع وانخفاض الذهب في السوق المحلي يرتبط بأداء الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أنّه حال حدوث أي تخوف من انهيار في الاقتصاد العالمي، تلجأ الشركات الكبرى لبيع الأسهم والسندات، ويتم اللجوء إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن، ما يؤدي لتذبذب أسعاره بين ارتفاع وانخفاض، إذ إنّ ما يحدث في الاقتصاد العالمي يؤثر بشكل رئيسي في أسعار الذهب بمصر والعالم.

ونصح رفيق العباسي المواطنين بشراء الذهب والاحتفاظ به لفترة طويلة، وليس شرائه من أجل بيعه في المستقبل القريب، فهو أداة لحفظ الأموال، خاصةّ وأنّنا شهدنا الأيام الماضية ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الذهب، ومن الممكن أن يشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا خلال الفترة المقبلة.

نصائح للتفرقة بين الذهب الأصلي والذهب الصيني

وقدّم حسين عبد الصبور تاجر مشغولات الذهب في منطقة المهندسين، عدة نصائح للتفرقة بين الذهب العادي والصيني عند الشراء، وذلك في حديثه لـ"الوطن"، كما يلي:

يجب أن تحصل من البائع على فاتورة ضريبية تحتوى على رقم السجل التجاري، رقم البطاقة الضريبية، الفاتورة بها سيريال نمبر، الفاتورة أصل وضهر "مكربنة".

عند شراء مشغولات ذهبية يجب أن تكون من مكان مضمون، مثل محل موجود ومعروف في المنطقة، ويحصل العميل على فاتورة صحيحة.

البعد عن الشراء أون لاين فبيع المشغولات الذهبية أونلاين، يعرض صاحبها للنصب، إذ يتم إرسال مشغولات ذهبية صينية على أنّها أعيرة، كما لا يمكن الحصول على فاتورة.

الذهب الصيني يتفاعل مع الليمون أو الخل، وتظهر تغيرات في لون المشغولات عكس الذهب الطبيعي.

يجب أن يتأكد العميل عند اختيار المشغولات الذهبية من الدمغة على المجوهرات والذهب، وهي تتم من مصلحة الدمغة والموازين، وهي عيار 24 ، 21 ، 18، فضلا عن أنّه يوجد أيضا أعيرة أخرى لكنها غير منتشرة بصورة كبيرة.

درجة لمعان الذهب الصيني تكون أعلى من الطبيعي، وذلك بسبب المواد الكيميائية ونسبة النحاس التي تضاف إليه.

ملمس الذهب الصيني يكون أنعم، وذلك مقارنة بالذهب الأصلي، ومن السهل تقشير الطبقة الخارجية، لأنها مضافة إلى المشغولات نفسها، لتجعلها تبدو كالذهب.