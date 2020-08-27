خد بالك من الدمغة.. كيف تفرق بين الذهب الأصلي والصيني؟

خلال الفترة الأخيرة ارتفعت أسعار الذهب بصورة كبيرة، حتى أنه خلال مدي زمني قصير استطاع أن يتجاوز سعره الألف جنيه، وتراجع بعدها بفترة قصيرة، ويستغل الكثيرين هذا الارتفاع من خلال الغش التجاري، حيث يقومون ببيع الذهب الصيني كأنه طبيعي.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي كيفية الاستدلال والتفرقة بين الذهب الصيني والعادي، وفقًا لتصريحات خاصة لجريدة "الوطن" من حسين عبد الصبور تاجر مشغولات الذهب في منطقة المهندسين كالآتي..

اشتري من مكان مضمون

عند شراء مشغولات ذهبية يجب ان تكون من مكان مضمون، مثل محل موجود ومعروف في المنطقة، ويحصل العميل على فاتورة صحيحة

يجب أن تحصل من البائع على فاتورة ضريبية تحتوى على الآتي..

رقم السجل التجاري

رقم البطاقة الضريبية

الفاتورة بها سيريال نمبر

الفاتورة أصل وضهر "مكربنه".

الابتعاد عن الاونلاين

بيع المشغولات الذهبية اونلاين، يعرض صاحبها للنصب، حيث يتم ارسال مشغولات ذهبية صينية على أنها أعيرة، كما لا يمكن الحصول على فاتورة.

خد بالك من الدمغة

يجب أن يتأكد العميل عند اختيار المشغولات الذهبية من الدمغة على المجوهرات والذهب ، وهي تتم من مصلحة الدمغة والموازين ، وهي عيار 24 ، 21 ، 18، وهناك أعيرة أخرى لكنها غير منتشرة بصورة كبيرة.

لمعان المشغولات الذهبية

درجة لمعان الذهب الصيني أعلى من الطبيعي بسبب المواد الكيميائية ونسبة النحاس التي تضاف إلية.

كما أن ملمس الذهب الصيني أنعم مقارنة بالذهب، كما أنه من السهل تقشير الطبقة الخارجية، لأنها غالبا مضافة إلي المشغولات نفسها، لتجعلها تبدو كالذهب.

التفاعل مع الليمون أو الخل

يتفاعل الذهب الصيني مع الليمون أو الخل، وتظهر تغيرت في لون المشغولات على عكس الذهب الطبيعي.