نتائج انتخابات نقابة البيطريين في بني سويف: "الوكيل" نقيبا

أسفرت نتائج انتخابات نقابة الأطباء البيطريين الفرعية ببني سويف، والتي أعلنها المستشار محمد صلاح خليل رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن فوز الدكتور طارق الوكيل بمنصب نقيب الأطباء البيطريين الفرعية ببني سويف.

وأظهرت نتائج الفرز أن إجمالي عدد الأعضاء المسجلين بكشوف الناخبين ممن لهم حق التصويت بلغ 1700 عضو، حضر منهم 551 عضوًا أدلوا بأصواتهم، وسط إجراءات احترازية ووقائية ضد فيروس كورونا المستجد، تحت إشراف قضائي.

وفاز على مقعد النقيب الدكتور طارق الوكيل بحصوله على 284 صوتًا مقابل 256 صوتًا للدكتور خالد أحمد محمد محمد، المرشح المنافس له، وفي منافسات مقعدي "فوق السن" أسفرت عملية الفرز عن وجود 531 صوتًا صحيحًا و20 صوتًا باطلًا، وفاز بالمقعدين كل من: الدكتور رمضان توفيق، بحصوله على 358 صوتًا والدكتور عصام يحيى، الذي حصل على 247 صوتًا، بينما حصل الدكتور مكرم عبيد الله، على 243 صوتًا وحصل الدكتور محمد زكي، على 214 صوتًا.

وفي منافسات مقعدي "فوق السن" أسفرت عملية الفرز عن وجود 539 صوتًا صحيحًا و32 صوتًا باطلًا، وفاز بالمقعدين كل من: الدكتور معتز محمد مصطفى، بحصوله على 301 صوتًا والدكتور إبراهيم نبيل عبدالحميد، على 272 صوتًا.

وكانت انتخابات نقابة الأطباء البيطريين الفرعية ببني سويف شهدت منافسة ساخنة بين المرشحين، حيث تنافس مرشحان على مقعد النقيب و4 مرشحين على مقعدين "فوق السن" و7 مرشحين على مقعدين "تحت السن".

وشهدت الانتخابات إقبالا متوسطا من قبل أعضاء النقابة التي أجريت بمقر نقابة الأطباء بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، وسط إجراءات احترازية ووقائية ضد فيروس كورونا.