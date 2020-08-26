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غلق 4 محال تجارية خالفت المواعيد وإزالة 10 حالات إشغال في بني سويف

كتب:

عمرو رجب
02:16 ص | الأربعاء 26 أغسطس 2020
جانب من الحملة

جانب من الحملة

أسفرت الحملة التي شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بإشراف اللواء محمود ضياء، عن غلق 4 محال تجارية، لعدم التزامها بالمواعيد المقررة للغلق.

كما أزالت الحملة، 10 إشغالات بالطريق العام، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين، تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمتابعة المحلات ومدى الالتزام بالموعيد المقررة، وإزالة كل أنواع الإشغالات بالطرق والشوارع.

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