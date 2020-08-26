غلق 4 محال تجارية خالفت المواعيد وإزالة 10 حالات إشغال في بني سويف

أسفرت الحملة التي شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بإشراف اللواء محمود ضياء، عن غلق 4 محال تجارية، لعدم التزامها بالمواعيد المقررة للغلق.

كما أزالت الحملة، 10 إشغالات بالطريق العام، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين، تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمتابعة المحلات ومدى الالتزام بالموعيد المقررة، وإزالة كل أنواع الإشغالات بالطرق والشوارع.