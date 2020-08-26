اشتعال جولة الإعادة بين مرشح مستقبل وطن ومستقل في "شيوخ" بني سويف

اشتعل الصراع على المقعد المتبقي لجولة الإعادة في محافظة بني سويف في انتخابات مجلس الشيوخ، بين مرشح حزب مستقبل وطن نبيل ثروت حميدة، والمرشح المستقل أحمد سرور.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، عن خوض كل من نبيل ثروت حميدة، عن حزب مستقبل وطن، وأحمد سرور سليمان، مستقل، جولة الإعادة، للفوز بالمقعد المتبقي، عقب فوز كل من محمد علي عبدالفضيل، وأحمد محسن مبارك، عن حزب مستقبل وطن في الجولة الأولى.

وعقد أنصار مرشح حزب مستقبل وطن ونقيب المحامين، نبيل ثروت حميدة، مؤتمرًا بقرية أشمنت، التابعة لمركز ناصر، بحضور المئات من أنصارهم، فيما أعلن أنصار المرشح المستقل ابن قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، تنظيم مؤتمر حاشد بمسقط رأس المرشح في مسقط رأسه بالقرية.

وفي السياق ذاته، أعلن عدد من المرشحين الخاسرين من الجولة الأولى تأييدهم للمرشح المستقل، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ومنح القدر المرشح المستقل أحمد سرور صاحب المركز الخامس في نتيجة الجولة الأولى فرصة حوض جولة الإعادة، بناء على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، عقب وفاة المرشح عن حزب النور الدكتور شعبان عبد العليم صاحب المركز الرابع في الترتيب، متاثرًا باصابته بفيروس كورونا المستجد.

يُشار إلى أن محافظة بني سويف خُصص لها 3 مقاعد بالنظام الفردي، حسم حزب مستقبل وطن مقعدين منها.