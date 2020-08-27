الإفتاء: يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا دون صيام قبله أو بعده

أجازت دار الإفتاء المصرية، صيام يوم عاشوراء منفردًا دون صيام يوم قبله أو بعده، موضحة أنَّه يوافق هذا العام يوم السبت ويجوز صيامه منفردًا أيضًا.

وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنَّ جمهور العلماء يرى أنَّه يجوز صيام يوم السبت منفردًا إذا كان هناك سببٌ لهذا الصوم؛ وذلك كما إذا وافق يوم السبت عادةً للصائم؛ كمَنْ يصوم يومًا ويُفْطِر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان مَثَلًا، أو إذا صام الشخص يوم قبل السبت أو يومًا بعده.

وأكّدت دار الإفتاء، أنَّ من صام تاسوعاء وعاشوراء فصيامه صحيح ولا يلزمه يوم ثالث.