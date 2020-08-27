مصرع شخص حاول النزول من قطار أثناء سيرة في أسيوط

لقي شخص مصرعه أسفل عجلات قطار الصعيد بسقوط شخص من قطار في أثناء السير بمزلقان السكة الحديد بقرية شطب اتجاه سوهاج، ما أدى إلى وفاته على الفور وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام في الأربعين.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، بوصول بلاغ من الأهالي بسقوط شخص أسفل عجلات القطار، ووفاته في الحال، وتبين مصرع "فرج.جرجس" 43 عاما، مقيم في منفلوط.

وأفادت التحريات بأن المجني عليه من ركاب القطار القادم من القاهرة وغلبه النوم ولم ينزل في محطة أسيوط، وفور استيقاظه بقرية شطب حاول النزول من قطار في أثناء سير بمزلقان السكة الحديد بقرية شطب اتجاه سوهاج، ما أدى إلى وفاته على الفور.

ونقلت الجثة وجرى التحفظ عليها بمشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.