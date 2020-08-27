19 معيارا للدراما يناقشها الأعلى للإعلام قبل موسم رمضان بينها الأخلاق والآداب العامة

وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 19 معيارا لكود الأعمال الدرامية والإعلانية، ضمن أكواد التغطية المتخصصة، في مارس من العام الماضي، ومن المقرر أن يعيد المجلس مناقشة المعايير مع النقاد والمختصين، لتلقي آرائهم ومقترحاتهم قبل بدء موسم رمضان لتلافي المخالفات والملاحظات التي وقعت في المواسم الماضية.

ووافق المجلس على اقتراح لجنة الدراما برئاسة الإعلامية عزة مصطفى، بإقامة ورشة عمل خلال الفترة المقبلة، لمناقشة ضوابط الأعمال الدرامية في رمضان المقبل، في ضوء اختصاص المجلس، بوضع أكواد للأعمال الدرامية، ودعوة عدد من المنتجين وبعض الفنانين وبعض المؤلفين والكتاب والمخرجين والنقاد الفنيين.

وتضم المعايير ما يلي:

1- الأخلاق والآداب العامة.

2- احترام عقلية المشاهد والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع وتقديم أعمال تحتوي على المتعة والمعرفة وتشيع البهجة وترقى بالذوق العام وتظهر مواطن الجمال في المجتمع.

3- المعايير المهنية والأخلاقية فيما يُعرض عليها من أعمال سواء كانت مسلسلات أو إعلانات.

4- عدم اللجوء إلى الالفاظ البذيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية التي تشوه الميراث الأخلاقي والقيمي والسلوكي بدعوى أنّ هذا هو الواقع.

5- البعد عن إقحام الأعمال الدرامية بالشتائم والسباب والمشاهد الفجّة التي تخرج عن سياسة البناء الدرامي وتشوه الواقع المصري والمصريين خاصة وأنّ الدراما المصرية يشاهدها العالم كله.

6- عدم استخدام عبارات وألفاظ تحمل للمشاهد أو المتلقي إيحاءات مسيئة تهبط بلغة الحوار ولا تخدمه بأي صورة من الصور.

7- الرجوع لأهل الخبرة والاختصاص في كل مجال حال تضمين المسلسل لأفكار ونصوص دينية أو علمية أو تاريخية، حتى لا تصبح الدراما مصدرًا لتكريس أخطاء معرفية.

8- التوقف عن تمجيد الجريمة باصطناع أبطال وهميين يجسدون أسوأ ما في الظواهر المجتمعية السلبية التي تسهم الأعمال الدرامية في انتشارها.

9- ضرورة خلو الأعمال الدرامية والإعلانية من العنف غير المبرر والحض على الكراهية والتمييز وتحقير الإنسان.

10- التأكيد على الصورة الإيجابية للمراة والبعد عن الأعمال التي تشوه صورتها عمدًا أو التي تحمل الإثارة الجنسية سواء قولاً أو تجسيدًا.

11- تجنب مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات التي تحمل إغراءات للنشء وصغار السن والمراهقين لتجربة التعاطي.

12- عدم التحريض على تجاهل القانون أو الإيحاءات بإمكانية تحقيق العدالة والتصدي للظلم الاجتماعي باستخدام العنف العضلي والتآمر والأسلحة بمختلف انواعها وليس بالطرق القانونية.

13- التوقف عن معالجة الموضوعات التي تكرس الخرافة والتطرف الديني كحل للمشكلات الدنيوية أو كوسيلة لتغييب التفكير العقلاني والعلمي.

14- إفساح المجال للموضوعات المرتبطة بالدور المجيد والشجاع الذي يقوم به رجال المؤسسة العسكرية ورجال الشرطة في الدفاع عن الوطن.

15- إفساح المجال للدراما التاريخية والدينية والسير الشعبية للأبطال الوطنيين بهدف تعميق مشاعر الانتماء وتنمية الوعي القومي.

16- الحد من استخدام القوالب الجاهزة المستوردة ومنها التركي والإسباني والهندي وغيرها، وتكييف الموضوعات والشكل وفقًا لهذا القالب لطمسها الهوية المصرية للأعمال الفنية.

17- إطلاق المجال لأعمال مبتكرة تظهر الإبداع الأصيل لشباب المبدعين.

18- تقديم أعمال راقية تصور شرائح وطبقات المجتمع المختلفة وتضيف لتاريخ الفن المصري الأصيل الذي يعبر عن قضايا الوطن وحاجات المجتمع وترتقي بالسلوك الطيب، وتنير العقول وترتقي بلغة الحوار والذوق العام وذلك في إطار الإبداع لاستعادة الفن المصري للريادة.

19- اختيار الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية للأعمال الفنية الإبداعية الهادفة التي تحمل قيمة ورسالة للمشاهد وتتناسب وطبيعة المجتمع وتحافظ على العادات والتقاليد والموروث الشعبي والتي تتطرق إلى القضايا الاجتماعية المهمة.​