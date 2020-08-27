محافظ أسيوط يعتمد نتيجة مسابقة اختيار القيادات الوسطى بـ"التعليم"

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، نتيجة مسابقة اختيار القيادات الوسطى بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لعام 2019/2020 حيث تم اختيار 1778 من القيادات الوسطى الذين نجحوا في اجتياز الاختبارات المؤهلة من بين مئات المتقدمين بجميع الفئات، مؤكدًا أهمية الترقيات والتدرج الوظيفي للقيادات والمعلمين ومسؤولي التعليم وذلك ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة في مجال التعليم ورؤية مصر 2030 للنهوض بالمنظومة التعليمية بمختلف أركانها.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وقال محافظ أسيوط إن الاختبارات تمت بمستوى عالٍ من النزاهة والشفافية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، موضحًا أن اللجنة المسؤولة عن التقييم كان قد تم تشكيلها طبقًا للقانون رقم 155 لسنة 2007 وبناءً على الإعلان الذي تم نشره مسبقًا، مؤكدًا أنه قد روعي في الاختيارات قياس المهارات الفردية والجماعية ومهارات التواصل وقوة الحضور والكفايات الشخصية وغيرها من شروط اختيار القيادات الوسطى.

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، أن لجنة اختيار القيادات تم تشكيلها برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وعميد كلية التربية بجامعة أسيوط وعضوية كل من رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة ومدير عام الشؤون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم ومدير عام التعليم العام بالمديرية ومدير التعليم الفني ومدير عام تنسيق الخدمات والموجه العام أو مدير الإدارة التعليمية كل فيما يخصه، كما تضمنت اللجنة في عضويتها موجه عام اللغة الإنجليزية، لافتًا إلى أن المسابقة شملت فئات (مدير إدارة تعليمية ووكيل إدارة تعليمية ومدير مدرسة ووكيل مدرسة وموجه أول وموجه) على أن تشمل مدة شغل الوظيفة سنتين قابلة للتجديد لوظيفة (مدير إدارة ووكيل إدارة ومدير مدرسة ووكيل مدرسة) و3 سنوات تجدد لمرة واحدة لوظيفة (موجه عام وموجه أول وموجه).

وأضاف وكيل المديرية إنه قد سبق الإعلان عن إجراء المقابلات لاختيار القيادات التعليمية بمختلف المراحل موضحًا أن اللجنة بدأت عملها بعقد مقابلات للراغبين فى التقدم لمنصب "مدير ووكيل مدرسة تعليم فني" وأعقب ذلك اختيار الموجهين في باقي التخصصات على اختلاف أنواعها ثم مدير ووكيل إدارة تعليمية ثم التجديد للقيادات بمختلف التخصصات لافتًا إلى أن عددًا المتقدمين الذين اجتازوا اختبارات المسابقة بنجاح بلغ عددهم 1778 متقدمًا بينهم 122 متقدمًا في التعليم الفني والتعليم الإعدادي والثانوي 780 متقدمًا والتعليم الابتدائي 787 متقدمًا بينما بلغ عدد المتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات لتنسيق الخدمات 37 متقدمًا و38 متقدماً للمدارس الرسمية و14 لمدارس التربية الخاصة.