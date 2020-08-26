محافظ أسيوط يضع حجر أساس المرحلة الثانية من مشروع مياه أبنوب والفتح

وضع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حجر أساس المرحلة الثانية من مشروع محطة مياه "أبنوب والفتح" المرشحة بالطوابية بتكلفة إجمالية تبلغ 200 مليون جنيه بطاقة 800 لتر/ث لخدمة 600 ألف نسمة بمركزي أبنوب الفتح والقرى التابعة لهما تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة أسيوط بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، والمهندس صابر عبدالرؤوف المدير التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس مصطفى عبدالمقصود نائب مدير فرع شركة المقاولون العرب بأسيوط، نائبًا عن المهندس ياسر محسوب رئيس القطاع مدير فرع أسيوط، والمهندس خالد بديع مدير مشروعات أبنوب والفتح، والمهندس أحمد رجب مدير المشروع.

حيث بدأ المحافظ زيارته لمحطة مياه أبنوب والفتح المرشحة بقرية الطوابية، ثم وضع حجر أساس توسعات المرحلة الثانية من المحطة بتكلفة 200 مليون جنيه وبطاقة 800 لتر/ث لخدمة 600 ألف نسمة بمركزي أبنوب والفتح ثم تفقد المناطق التي يجرى العمل بها، ثم استمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن لمراحل تنفيذ المشروع.

وأكد محافظ أسيوط أهمية التوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة وذلك ضمن خطة الدولة للنهوض بقطاعات المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بمشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشددًا على ضرورة متابعة الأعمال والتأكيد على الالتزام بالشروط والإجراءات الفنية للمشروع والتأكيد على نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية وتذليل كافة العقبات.

وأوضح المهندس ناجح عبدالرحمن أن المرحلة الثانية من مشروع محطة مياه أبنوب والفتح يتكون من عدد 1 خزان أرضي بسعة 10 م3 وعدد 1 بئر ارتوازي على المروقات و4 مروق وفاصل بمبنى المرشحات بعدد 8 بطاريات ترشيح وجميع الأعمال الكهرومانيكية بالمرحلة الثانية.