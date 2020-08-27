أكثر من 5 آلاف إصابة بكورونا في فرنسا

سجلت فرنسا ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تجاوزت 5 آلاف حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الصحة العامة الفرنسية، وفقا لقناة "فرانس 24" اليوم الخميس، أنّها سجلت 5 آلاف و429 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، غداة تسجيل 3 آلاف و304 إصابات الثلاثاء الماضي.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، إنّ الفرنسيين عليهم أن يتحلوا بـ"روح المسؤولية" للحد من ارتفاع الإصابات"، مضيفا أنّ الدولة تتحمل قسطها من المسؤولية، لكن يجب أن يشعر الجميع بأنّهم معنيون في المعركة ضد الوباء.