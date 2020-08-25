"السياحة الثقافية": 5 دول طلبت زيارة الأقصر من بينها فرنسا وإيطاليا

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، إن قرار الحكومة بعودة الحركة السياحية إلى مدينتي الأقصر وأسوان اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل، يمنح مدن السياحة الثقافية قبلة الحياة، لافتا إلى أن 5 دول مهتمة بزيارتهما.

وأضاف "عثمان" أن هناك طلبا من عدة أسواق مصدرة للسياحة الثقافية لزيارة الأقصر وأسوان من بينها السوق اليابانية والإيطالية والفرنسية والبلجيكية والهولندية، موضحًا أن هذه الأسواق كانت تسأل دائما عن موعد استئناف الحركة.

وتوقع "عثمان" أن يبدأ التحسن في الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان، خلال ديسمبر، خاصة مع عودة الرحلات النيلية في أكتوبر المقبل.

ولفت رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلى أن المتغيرات الحالية في ظل فيروس كورونا المستجد، تستوجب وضع خطط بديلة لزيادة عدد الأسواق الوافدة إلى الأقصر وأسوان وذلك بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأعرب عن استعداد اللجنة لاستضافة مجموعة من الأحداث وطرق الأبواب في الخارج وزيارة الدول لتنشيط الحركة السياحية لمدن الصعيد، متابعاً أن اللجنة تتبنى حملة لتوعية المواطن المصري، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة مع استئناف الحركة خلال الشهر المقبل.

وأوضح "عثمان" أن إتاحة الفرصة للانتقال بين المدن السياحية يمثل فرصة كبيرة لتنفيذ البرامج المشتركة التي تجمع بين السياحة الشاطئية والثقافية، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن أكثر من %50 من الفنادق بالأقصر وأسوان حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل، موضحًا أنه يوميًا يتم إضافة فندق أو اثنين لقائمة الفنادق الحاصلة على الشهادة.

وطالب الفنادق بعدم حرق أسعارها كوسيلة من وسائل الجذب، مشيراً إلى أن حرق الأسعار هو أسوأ طريقة للتسويق السياحي.

في السياق ذاته، أكد "عثمان" أن زيارة أمين عام منظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشيفلي، لمصر في أول رحلة له خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا، تمثل دعما قويا للمقصد السياحي المصري، ورسالة للسائح المرتقب تؤكد استقرار الوضع الصحي في مصر.