خبير أزمات يتوقع بداية موجة ثانية من كورونا بداية الخريف: أكثر شراسة

قال محمد أبو المكارم خبير إدارة الأزمات والتخطيط، إنَّ أقرب التقارير للحقيقة توضح أن مصر لم تدخل بعد في الموجة الثانية من فيروس كورونا، موضحًا "نحن حاليًا في موجة ارتدادية للموجة الأولى".

وأضاف "أبو المكارم"، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنَّه قياسًا على سلوك الفيروسات التاجية التي منها عائلة فيروس كورونا "كوفيد -19"، فإنَّها تأتي عبر 3 موجات، متوقعًا بدء الموجة الثانية مع بداية فصل الخريف استمرارًا لفصل الشتاء، على أن تنتهي مع نهاية الشتاء وتحديدًا في شهر فبراير المقبل.

وتابع أنَّ الحكومات تعد دائمًا نماذج للتوقعات المحتملة للانتشار الوبائي للفيروسات، مبينًا أنَّ هناك 3 سيناريوهات محتملة، الأول هو الانتشار الضعيف في الموجة الثانية لفيروس كورونا قياسًا على العائلة التاجية في الفيروسات مثل فيروس "السارس" وكذلك الفيروسات الأخرى من عائلة "كوفيد -19"، والتي بدأت بموجة أولى قوية وبعد ذلك ضعفت خلال الموجة الثانية.

واستكمل خبير الأزمات، أنَّ "هناك سيناريو ثاني قياسًا على الأنفلونزا الموسيمية، بحيث تأتي الموجة الثانية بقوة وشراسة الموجة الأولى نفسها، وهو الأقرب للاحتمال -من وجهة نظري- ولكن السيناريو المستبعد هو إعادة إنتاج سيناريو الإنفلونزا الإسبانية التي كانت فيها الموجة الثانية أشد قوة وفتكًا وعدد الوفيات فيها كان مرتفعًا للغاية عن الموجة الأولى".