إزالة 708 حالات تعد على أملاك الدولة في الدقهلية

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن متابعته اليومية أولًا بأول لأعمال حملات إزالة التعديات بنطاق المحافظة مستمرة، مشيرا إلى إزالة 6 حالات تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة ولاية قطاع الري بمركز ميت غمر.

وأضاف محافظ الدقهلية، في بيان صحفي نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة، أنه بذلك يرتفع إجمالي ما تم إزالته حتى الآن ليصل إلى 708 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بالقرى والمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، وذلك منذ بدء أعمال الموجة 16 لإزالة التعديات في نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضي.

وأشار إلى أن تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن الموجة 16 يأتي متواصلا مع سلسلة الحملات التي قامت بها أجهزة المحافظة خلال الفترة الماضية لإزالة كل أشكال التعدي واتخاذ الإجراءات المشددة حيال كل أشكال التعديات على أراضي الدولة تطبيقا للقانون.

وأكد على أن هناك تنسيقًا كاملًا مع اللواء رأفت عبدالباعث مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، وبين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية ومراكز وأقسام الشرطة بنطاق المحافظة لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأي تعديات استردادًا لحقوق الدولة.