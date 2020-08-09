صور.. استرداد 163 فدانا أملاك دولة خلال حملة إزالة بأسيوط

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط من استرداد 163 فدانا زراعة أملاك دولة و450 مترا مباني خلال حملة مكبرة لإزالة تعديات على أملاك الدولة بمركز الفتح ضمن الموجة السادسة عشر للإزالات.

وأوضح المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد محافظة أسيوط ورئيس الحملة، أنه جرى تنفيذ 39 قرار إزالة أسفرت عن استرداد 163 فدانا و11 قيراطا و5 أسهم أملاك دولة زراعة بمركز الفتح فضلا عن 450 مترا مباني وتم استرداد الأرض وتسليمها لجهات الولاية.

ومن جانبه، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار الحملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بجميع مراكز وقرى ونجوع المحافظة للحالات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.