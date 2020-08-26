سكرتير مساعد أسيوط يترأس حملة إزالة مخالفات بناء بحي شرق

ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد لمحافظة أسيوط، حملة لإزالة مخالفات البناء بحي شرق، وذلك بمشاركة أيمن محروس رئيس حي شرق وأسامة بشاي نائب رئيس الحي ومروان ابراهيم نائب رئيس الحي وعدد من مساعديه ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية والإشغالات والحملة الميكانيكية وقوات الأمن للتصدي بكل قوة وحسم للبناء العشوائي.

واستهدفت الحملة إزالة بعض مخالفات البناء وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضي الزراعية وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبه، شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على التعامل الحاسم مع البناء العشوائي والمخالف خلال حملات يتم شنها بمراكز وقرى المحافظة لإزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون وعدم السماح للمخالفين بتحقيق مكاسب مادية وتربح على حساب حق الشعب والدولة، مشيراً إلى تنفيذ حملة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بكافة أشكالها بحي شرق أسيوط.

وناشد المحافظ كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة المحددة وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق تقديم طلب التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة للحد من المخالفات، موجهاً قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون، مشددًا على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.