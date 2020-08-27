8 معلومات عن يوم عاشوراء: نجاة موسى وغرق فرعون

في اليوم العاشر من شهر محرّم من كل عام هجري، تحتفل الأمة الإسلامية بيوم عاشوراء، والذي يوافق الأحد المقبل، وهو من الأيّام المستحبّ صيامها عند أكثر أهل العلم، وقد ورد في ذلك الكثير من الأحاديث التي تذكر فضل يوم عاشوراء وأجر صيامه.

النبي محمد: أنا أحق بموسى منكم

يستعرض "الوطن" في السطور التالية أبرز 8 معلومات عن يوم عاشوراء وفضله في الإسلام، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف، والتي جاءت كالتالي:

1- كلمة عاشوراء، تعني العاشر في اللغة العربية، ومن هنا تأتي التسمية.

2- يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، وفي هذا اليوم نجّى الله نبيه موسى عليه السلام ومن آمن معه من فرعون.

3- يُذكر في قصة يوم عاشوراء أنَّ رسول الله محمد صلّى الله عليه وسلّم عندما هاجر إلى المدينة المنورّة، وتبيّن له أنَّ اليهود يصومون ذلك اليوم فرحاً بنجاة موسى عليه السلام، قال عليه الصلاة والسلام: (أنا أحقُّ بِموسَى منكم فصامهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأَمَرَ بصومِه).

4- في السنة الثانية للهجرة، كان صيام يوم عاشوراء، واجبًا على كلّ مسلم، وعندما فرض الله صيام رمضان تُرك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه، ومن شاء لم يصمه.

5- يتميز يوم عاشوراء بعدد من الفضائل، أنه يُكفر صيامه سنة ماضية، وهذا ما أخبر عنه الحديث النبويّ الشريف: (صيامُ يومِ عاشُوراءَ، أحتسِبُ على اللهِ أن يكَفِّرَ السَّنةَ التي قَبْلَه).

6- مراتب صوم يوم عاشوراء أورد الإمام ابن القيم أنَّ صوم يوم عاشوراء، يكتمل بصيام يوم قبله ويوم بعده، ولكن أكثر الأحاديث النبويّة تُشير إلى صيام اليوم التاسع واليوم العاشر فقط.

7- - تكثر البدع في يوم عاشوراء، حيث ورد في بعض الأحاديث استحباب الاختضاب، والاغتسال، والتوسعة على الأبناء، ولكنَّ هذا لم يرد ولا تصح نسبة أيّ شيء منه، وذهب الحنفية إلى أن إفراد يوم عاشوراء بالصوم مكروهٌ كراهة تنزيه؛ وبناءً عليه: فيجوز صوم يوم العاشر من شهر الله المحرم منفردًا، ويستحب مع ذلك صوم يوم قبله أو يوم بعده خروجًا من الخلاف.

8- يعد صيام يوم عاشوراء، عطلة رسمية في بعض الدول مثل إيران، باكستان، لبنان، البحرين، الهند والعراق والجزائر.