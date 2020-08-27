"الوطنية للصحافة" تستعين بـ15 شخصية من خارجها في تشكيل لجانها

استعانت الهيئة الوطنية للصحافة بـ15 شخصية من خارج أعضائها في تشكيل لجانها التسع، التي ضمت 38 مقعدا، لتمثل نسبة الخبرات الخارجية ما يقرب من 40% من إجمالي التشكيل، من بينهم عضوين سابقين في الهيئة وهما الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، وعضو لجنة التثقيف وتنمية الوعي القومي، ومحمد رشدي الهواري، عضو لجنة التدريب والعلاقات الخارجية بالهيئة.

وفي اللجنة القانونية ضمت صلاح الدين خضر، بينما ضم تشكيل لجنة تطوير المهنة هاني فتحي عويس، وكلا من عطية الغريب عطية مصطفى وأحمد شوقي دسوقي في لجنة المتابعة والاتصال والتوزيع، وفي لجنة الاستثمار الدكتور عادل مبروك محمد، وشمل تشكيل لجنة الشكاوى 3 أعضاء من خارج الهيئة وهم محسن يونس محمد، ومحمد محمود عبدالله، وعلي عز الدين عبدالحي، بينما ضم تشكيل لجنة الشؤون المالية والإدارية 6 أعضاء منهم 5 من خارج الهيئة وهم الدكتور محمد توفيق محمد، رئيسا، وعضوية ووليد أمين أحمد، وحسن محمد عباس، وهبة الله صادق سيد، وأحمد إبراهيم قورة، بالإضافة إلى مروة نبيه السيسي، أمين عام الهيئة.

وتكرر اسم صلاح الدين خضر الذي شغل عضوية لجنة أخرى وهي فض المنازعات صلاح الدين خضر، فيما لم يشغل محمد حسن أبوعيش، عضو الهيئة ممثلًا لوزارة المالية، وعضوية أي لجنة من بين أعضاء الهيئة الثمانية الذين توزعوا على رئاسة وعضوية مختلف اللجان.

ويضم تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، 8 أعضاء وهم:

1- المستشار عادل سید عبدالرحيم حسن بريك، نائب رئيس مجلس الدولة.

2 - محمد حسن أبوعيش - ممثلًا لوزارة المالية.

3 - سامية زين العابدین عبدالله محمد - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

4- أحمد مختار مصطفی طلبة - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

5- وليد عبدالعزيز عبدالعزيز عامر - ممثلًا للصحافة القومية.

6- سامح عبدالله محمد - ممثلًا للصحافة القومية.

7- أسامة سعيد محمد عثمان - ممثلًا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية.

8- الدكتورة فاطمة السيد أحمد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.