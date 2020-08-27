إحالة 31 موظفا إلى الشؤون القانونية بالأقصر بتهمة الإهمال

أحالت إدارة التفتيش المالي والإداري، بمجلس مدينة الأقصر، 31 موظفًا إلى الشؤون القانونية للتحقيق معهم، بعد سلسلة حملات شنتها الإدارة خلال شهر أغسطس الجاري.

وأعدت إدارة التفتيش المالي والإداري تقريرًا وافيًا بتفاصيل الحملات التفتيشية المفاجئة للتأكد من الانضباط وحسن سير العمل، تحت إشراف العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، وبمشاركة سامح فلسطين وكيل إدارة التفتيش، وهاني عادل سعد وأحمد محمد صفوت أعضاء الإدارة.

وقال عبدالحميد الكيلاني مدير الإدارة، إن الحملات والمتابعات المستمرة أسفرت عن إحالة 31 موظفًا بعدد من القطاعات الخدمية على مستوى مدينة الأقصر إلى الشؤون القانونية، وذلك بسبب إهمالهم في العمل، موضحًا أنه جرى تحرير 25 محضرًا بإجمالي 31 موظفًا وموظفة جرى تحويلهم إلى الشؤون القانونية، بالإضافة إلى تحرير 153 محضر أعمال جرى الحفظ فيها بإجمالي 178 محضرًا، ولا توجد مخالفات قانونية ما يدل على انضباط سير العمل.