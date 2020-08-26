محافظ الأقصر يشهد فعاليات أول يوم لتدريب العاملين بالمركز التكنولوجي

شهد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، فعاليات اليوم الأول لتدريب العاملين بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر، والتشغيل التجريبي للمركز، والتقى المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح بقيمة 25 % من المخالفات.

ويحتوي المركز 9 نوافذ، منها شباك مجهز لخدمة ذوي الإعاقة، ليكون المواطن في مستوى مقدم الخدمة، ونافذة أخرى للخزينة.

وأوضح محافظ الأقصر أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، هو أحد وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية، من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف، وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها، في إطار من الشفافية والنزاهة.

رافق المحافظ خلال الجولة، نائبه محمد عبدالقادر خيري، واللواء دكتور عماد أبو العزايم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن، وكيل وزارة لشئون مكتب المحافظ، والعميد أيمن الشريف، رئيس مجلس مدينة الأقصر، والعميد طاهر الحنفي، المشرف العام على إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري.