انطلاق مبادرة "أنت أقوى من المخدرات" بجامعة الإسكندرية

بدأت كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، بتنفيذ وتنظيم حملة توعوية وتثقيفية عن مخاطر الإدمان والتعاطي تحت عنوان "أنت أقوى من المخدرات" من خلال بوسترات بكليات مجمع العلوم الإنسانية والمجمع الطبي وكلية العلوم، تحت رعاية الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية وفي إطار أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة كانت أطلقت مبادرة إسكندرية بلا إدمان والتي بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي لتوعية شباب الجامعة بمخاطر التعاطي وإدمان المخدرات وكيفية توجيه نشاطهم في مجالات أخرى مثل الرياضة والابتكار لخلق جيل واعي قادر على تحديات المستقبل.