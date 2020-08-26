افتتاح معامل جديدة بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية

افتتح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، يرافقه نائبه لشئون خدمة المجتمع، مبنى المعامل والحاسب الآلي والميكروسكوب الإلكتروني بكلية العلوم.

وأوضحت الدكتورة أماني إسماعيل، عميد كلية العلوم، بجامعة الإسكندرية، أن مبنى المعامل الجديد مكون من 12 معملًا بحثيًا، بينها 3 معامل متميزة.

وأشارت إلى أن المعامل المتميزة تتضمن مركز المشاهدات الأرضية وعلوم البيانات بالتعاون مع جامعة تشابمان الأمريكية، ومعمل الطحالب الضارة بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية، ومركز الحاسبات الكمية بالتعاون مع جامعة وارسو بولندا.

وأضافت "إسماعيل"، أن معمل الحاسب الآلي يخدم طلاب كليتي الحاسبات والعلوم، لافتة إلى أنه يجري استخدامه في تعيين نسبة الاقتباس للأبحاث لمقررات ربيع 2020.

ووفقًا لعميد كلية العلوم جامعة الإسكندرية، جرى تحديث وحدة الميكروسكوب الإلكتروني الماسح، وذلك ضمن مشروع تطوير المعامل بتكلفة 4.6 مليون جنيه.

حضر الافتتاح كل من الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي السابق، والدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.