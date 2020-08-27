حملة لإزالة الإشغالات ورفع المخلفات بمحور المحمودية وسط الإسكندرية 

واصل حي وسط الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف، اليوم، شن حملات لإزالة الإشغالات ورفع المخلفات بطول محور المحمودية المروري الجديد، والتشديد على عدم السماح بوجود أي تعديات أو مخلفات على أهم المشروعات القومية.

توجهت الحملة إلى محور المحمودية من محرم بك حتى كوبري العوايد نهاية حدود الحي، وتم رفع وإزالة عدد كبير من حالات الإشغالات والتعديات من محرم بك حتى كوبري العوايد، رفع 35 طنا من الأتربة والمخلفات، من كوبري المطار حتى كوبري العوائد.