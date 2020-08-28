خطوات تقديم طلب الالتحاق بالمدن الجامعية إلكترونيا

فتحت عدد من الجامعات الحكومية باب التقديم لتسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية عام 2020/ 2021، وتستعرض الوطن خطوات تقديم طلب الالتحاق بالمدن الجامعية للطلاب القدامى والمستجدين إلكترونيا كالتالي:

الدخول على نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية من هنـــــــا.

الضغط على خانة "تقدم الطلاب بالمدن الجامعية".

يتم اختيار خانة الطلاب المستجدين لطلاب الفرق الأولى أو الإعدادية، وخانة الطلاب القدامى لما هم بعد ذلك.

ملء البيانات المطلوبة الخاصة بالرقم القومي، الاسم، تاريخ الميلاد، النوع، العنوان، التليفون، محل الإقامة، وغيرها.

إدخال كلمة المرور وتأكيدها، ويجب الاحتفاظ بكلمة المرور لأهميتها في تعديل البيانات كما سيتم استخدامها لاحقا عند الإقامة بالمدينة.

الضغط على خانة "أقر بأن البيانات صحيحة طبقا للأوراق الرسمية على أن أقدم هذه الأوراق عند حضوري للمدينة في حال القبول وإذا ثبت أي خطأ في البيانات يتم تحويلي للشئون القانونية وفصلي نهائيا من المدينة".

الضغط على "تسجيل طلب الالتحاق".