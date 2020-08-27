توافد طلاب المرحلة الأولى لتنسيق 2020 على معامل جامعة حلوان

استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة حلوان، 477 طالبا وطالبة في اليوم الرابع لتسجيل رغبات المرحلة الأولى، من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات، وذلك منذ فتح باب التنسيق أمام طلاب المرحلة الأولى.

وشهد المعمل المركزي بالحرم الجامعي، استقبال 112 طالبا وطالبة، بينما استقبل معمل كلية الهندسة بحلوان 106 طلاب وطالبات، واستقبل معمل كلية الهندسة بالمطرية 203 طلاب وطالبات، وتوافد على معمل كلية الفنون الجميلة 29 طالبا وطالبة، ومعمل كلية التربية الموسيقية 27 طالبا وطالبة.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، التزام الطلاب وأولياء أمورهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية، خلال عملية تسجيل الرغبات، لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد حرصا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، أنّه يتم توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم، وتزويد القاعات بعدد كاف من أجهزة الحاسب الآلي، لاستقبال الطلاب في سهولة ويسر خلال مراحل التنسيق.

يذكر أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قررت مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساء اليوم الخميس 27 أغسطس 2020.