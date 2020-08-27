محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة تجريبية بدكرنس بتكلفة 10 ملايين جنيه

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، مدرسة الحاجة ثناء عبدالكريم التجريبية للغات بقرية منشية عبدالرحمن بمركز دكرنس والمقامة على مساحة 3012 مترًا مربعًا وتتكون من دور أرضي و4 أدوار علوية.

وتضم المدرسة 22 فصلًا دراسيًا من الحضانة حتى الإعدادي وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 10.1 مليون جنيه، والمدرسة قابلة للتوسع لإضافة 6 فصول أخرى للمرحلة الثانوية لتصبح 28 فصلًا.

حضر الافتتاح المستشار محمد عزت بمحكمة جنايات الإسكندرية "من أسرة المتبرعة بأرض المدرسة"، والدكتور مكرم رضوان، والدكتورة هالة السيد حسن نائبا البرلمان، والدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينه دكرنس، وعلي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية.

وتفقد المحافظ الفصول الدراسية والمعامل وفصول رياض الأطفال وفناء المدرسة وأشاد بالأداء المتميز والتنفيذ الجيد وجاهزية المدرسة لاستقبال التلاميذ بها

ووجه المحافظ الشكر لكل من ساهم وقام على تنفيذ هذا الصرح التعليمي بمركز دكرنس، مؤكدًا أن هذا ليس بجديد على أبناء الدقهلية.

وقال إن هذه المدرسة تعد إضافة نوعية للقرية والقرى المجاورة لها باعتبارها أول مدرسة تقدم خدمة التعليم التجريبي للغات بالمنطقة.

وأشاد "مختار" بريادة المحافظة بأبنائها في المشاركة مع الدولة في تنفيذ مشروعات الخدمات التعليمية والصحية، والخدمات العامة وذلك في إشارة إلى تقديره للتبرع بالأرض التي أقيمت عليها المدرسة المذكورة لسيدة فاضله من أبناء القرية والتي تم تسمية المدرسة باسمها.

وأضاف أن المحافظة تتميز دائمًا بمبادرات أبنائها ومشاركتهم مع الدولة في تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين بنطاق المحافظة مؤكدًا أن الدولة والمحافظة بكامل أجهزتها تبذل جهودًا كبيرة ومستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة فضلًا عن تنفيذ المشروعات الجديدة التي تستهدف توسيع قاعدة استفادة المواطنين من الخدمات التي تقدمها في كافة مجالات وقطاعات الخدمات والمرافق عملًا على إرضاء المواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.