افتتاح مدرسة السلام للتعليم الأساسي بتكلفة 6 ملايين جنيه بالمنوفية

افتتح، ظهر اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مدرسة السلام للتعليم الأساسى الجديدة والتي تضم 11 فصلًا دراسيًا بتكلفة 5 ملايين و809 ألف جنيه، بقرية زوير بشبين الكوم.

وأشاد محافظ المنوفية بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، كما تفقد بعض الفصول الدراسية للإطمئنان علي مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد، ووجه القائمين علي العملية التعليمية بالحفاظ علي كفاءة المدرسة باعتبار التعليم السبيل نحو تقدم البلاد ورفعته.