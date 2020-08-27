بالكمامة والحجاب.. سما المصري تصل جلسة الحكم عليها بتهمة سب ريهام سعيد

وصلت المتهمة سما المصري إلى مقر المحكمة الاقتصادية، حيث تُصدر القاضية مروة هشام بركات، بعد قليل، حكمها عليها، في قضية سب وقذف ريهام سعيد.

ووصلت المتهمة إلى حجز المحكمة، وهي ترتدي ملابس السجن وترتدي كمامة وحجاب.

وأوضح أمر إحالة المتهمة في قضية السب والقذف، وحملت رقم 535 لسنة 2020، أنها وفي غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، قذفت المجني عليها ريهام سعيد، بأن أسندت لها أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها.

وتضمن هذا الأمر طعناً فى عرضها، وذلك بأن ظهرت في مقطع مصور ووجهت للمجني عليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.