رسلان بعد قمة مصر والأدرن والعراق: السيسي دوره محوري بخدمة قضايا العرب

أشادت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة أحمد رسلان، بالجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي في التعامل مع مشكلات الأمة العربية والسعي دائمًا للبحث في تقوية العلاقات على كل المستويات.

وأكّد أحمد رسلان، رئيس اللجنة العربية بالبرلمان، أنَّ القمة الثلاثية بين كل من مصر والأردن والعراق نالت إشادة وتقدير الجميع وحققت نجاحًا كبيرًا في العلاقات السياسية والاقتصادية وجميع المجالات.

وأشار إلى أنَّ مصر عادت لدورها الريادي في هذه المرحلة، مؤكّدًا أنَّها تحظى بتقدير كبير من كل الأشقاء العرب، بعدما أثبتت تبنيها لكل قضايا المنطقة وتصديها لها بكل إخلاص.

وأوضح "رسلان"، أنَّ عرض الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن استعداد مصر لتقديم خبراتها في المجالات الاقتصادية والانسانية والاجتماعية والإدارية لكل من الأردن والعراق للاستفادة منها، خير دليل على حرص مصر بشأن وضع حلول لكل المشكلات التي تواجه المنطقة العربية.