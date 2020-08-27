مغربي يطعن شابا مصريا في محل بيتزا بإيطاليا لخلاف على تحضير الطلبات

تعرض شاب مصري للطعن على يد مغربي، في مدينة ليكو الإيطالية، بسبب خلاف بينهما على سرعة تحضير الطلبات، وفق ما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأفادت صحيفة "إل جورنو" الإيطالية، بأن الشاب المغربي طعن زمليه المصري في مكان عملهما بمطعم بيتزا في منطقة كولكا بمدينة ليكو.

وبدأت الواقعة بنقاش حاد بين الشابين بسبب سرعة تحضير الطلبات، ووصل النقاش إلى شجار وانتهى بقيام المغربي بسحب سكين المطبخ وطعن به زميله المصري في جنبه.

وتم إبلاغ الشرطة التي وصلت على الفور وألقت القبض على الشاب المغربي، ونقلت الإسعاف المصاب إلى مستشفى ليكو، وهو الآن ما زال هناك لتلقى العلاج اللازم.

ووجهت الشرطة للمتهم تهمة محاولة قتل واستخدام آلة حادة وتم تحريز سلاح الجريمة.