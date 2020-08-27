جامعة المنصورة: شكوى طلاب إعلام من عدم تكافؤ الفرص ما زالت قيد التحقيق

أكدت جامعة المنصورة، أن شكوى بعض طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب من تخوفهم من عدم تكافؤ الفرص فيما بينهم بشأن امتحان إحدى المواد ما زالت قيد التحقيق بالجامعة ولم تنتهي بعد.

وحذرت الجامعة في بيان لها، اليوم، مما جرى تداوله على بعض المواقع والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ما أسمته بواقعة التلاعب بأوراق الامتحانات بقسم الإعلام بكلية الآداب بالجامعة.

وشددت أنه انطلاقا من رسالتها السامية للمجتمع، تحرص كل الحرص على وضع الحقائق في نصابها الصحيح احتراما لحق المجتمع في المعرفة ووضع الحقيقة أمام الرأي العام في كل أمر من الأمور، وعدم الانسياق وراء كل ما ينشر عبر تلك الوسائل.

وأوضحت أنه لم يصدر عن الجامعة أو أي من قيادتها أي بيانات رسمية عن هذه الواقعة.

وقالت إنه توضيحا للحقيقة، "فإنه قد وردت شكوى لإدارة الجامعة من بعض طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب بالجامعة يعبرون فيها عن تخوفهم من الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، إثْرَّ ما تردد فيما بينهم بخصوص امتحان إحدى المواد بقسم الإعلام، قبل انعقاده بسويعات قليلة، فقد قامت الجامعة باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على مصلحة الطلاب والقيم والتقاليد الجامعية الأصيلة، وذلك منذ انعقاد الامتحان حتى الانتهاء من أعمال التصحيح".

وأضافت "عندما تبين من خلال هذه الإجراءات الاحترازية وجود بعض الدلائل التي قد تشير إلى مدى مصداقية ما أثير بالشكوى بعد عملية تصحيح أوراق الإجابة، فقد تم إحالة الواقعة للتحقيق لاستجلاء الحقيقة، ومازالت قيد التحقيق بكلية الحقوق بالجامعة ولم تنتهِ بعد".

وأهابت الجامعة بكل الأشخاص وكذا وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم استباق نتائج التحقيق، وحذرت من نشر أي أخبار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، من شأنها المساس بالجامعة أو أي من قياداتها، كما أنها لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يتجاوز في حقها أو في حق أي من منسوبيها".