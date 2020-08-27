نائب محافظ القليوبية: إصلاح كباري عزب الدير استجابة لشكاوى المواطنين

أجرت إيمان ريان نائب محافظة القليوبية، جولة تفقدية لكباري المشاة أعلى ترعة عزب الدير التابعين للوحدة المحلية بالدير إيماء إلى الشكوى المقدمة من المواطنين بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وفي إطار الاهتمام بالتواجد بصورة يومية بين المواطنين في الشارع لمعرفة مطالب المواطنين ومشاكلهم والعمل على حلها.

وكان أهالي العزب قد تقدموا بشكوى بخصوص سوء انهيار وسوء حاله كوبري أحمد فج النور على ترعة قنبة بالدير، وكوبري عزبة عقيلة على ترعة المرصفاوية بالمنزلة وكوبري سعودي على مصرف المنزلة أكدوا فيها أن هذه الكباري متهالكة مطالبين بإحلالهم وتجديدهم.

على الفور جرى التواصل والتنسيق مع مديرية الري لإحلال وتجديد وترميم كباري المشأة وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

يذكر أنه جرى الانتهاء من بناء كوبري سعودي استجابه لشكاوى الأهالي فضلا عن أنه جارٍ دفع الأعمال لكباري المشأة الأخرى، تأتي تلك الجولة في إطار تلبية احتياجات المواطنين وفحص المشاكل على أرض الواقع والسعي مع الجهات المعنية لسرعة حلها.

على هامش الزيارة تفقدت ريان طريق رشاح الدير "طوخ – شبين القناطر" حيث جرى رفع تراكمات تطهير الرشاح وإزالة القمامة وتحويل المكان إلى أشجار مثمرة حيث وجهت الشكر إلى محمد غنام رئيس الوحدة القروية بالدير على تلك الأعمال الجيدة.