ضبط 1700 سيارة بسبب السرعة الزائدة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4791 مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية: 1707 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و216 مخالفة السير بدون تراخيص، و14 دراجة نارية مخالفة، و49 مخالفة موقف عشوائى، و38 مخالفة شروط الترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.