تعرف على ضوابط الحصول على لوحة مميزة من الإدارة العامة للمرور

تتيح الإدارة العامة للمرور للجمهور خدمة "لوحتك" والتي تمكن المستفيد من اختيار لوحات مميزه تعبر عنه.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة لخدمة لوحتك، وفقا لما أوضحته الادارة العامة للمرور، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ضوابط استخدام خدمة لوحتك من الادارة العامة للمرور

ـ تنصح إدارة الموقع كافة المشتركين والأعضاء بقراءة اللوائح والقوانين التي تحكم علاقتها بعملائها، إذ تعتبر مواصلة العملاء لعملية التسجيل موافقةً منهم على كل ما تتضمنه اللوائح من قوانين تشرح طبيعة العلاقة التي تربط الطرفين.

ـ على الراغبين بالمشاركة فى مزاد بيع حق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية، سداد مبلغ التأمين الذى يمكن أن يختلف لكل حروف وأرقام حسب درجة تميزها، وفى حالة رسو المزاد وعدم استكمال عملية الشراء لايجوز استرجاع مبلغ التأمين ويؤول لصالح صندوق تحيا مصر، أما فى حالة رسو المزاد يخصم مبلغ التأمين من قيمة الرسو التى يتم تسددها فى خلال المهلة الزمنية الموضحة.

ـ يخصم مباشرة مصاريف إدارية قدرها 2 جنيها عند سداد مبلغ التأمين كما يوجد مصاريف خدمة تقدر ب 0.45% من مبلغ التأمين في حالة الفوز، وفي حالة الرغبة فى سداد باقي مبلغ رسو اللوحة إلكترونيا تخصم نفس النسبة من المبلغ الإجمالى، أما اذا تم السداد بأحد فروع البنك الأهلي المصري فلا تضاف اية مصاريف اخرى.

ـ يمكن للمشترك في المزاد رفع قيمة المزايدة على الحروف والأرقام المطروحة للبيع من خلال الموقع الالكتروني، مع الأخذ بعين الاعتبار ألا تقل قيمة مزايدته عن الحد الأدنى للمزايدة المدون فى شاشة المزايدة.

ـ يجب على الراسى عليه المزاد سداد باقى القيمة (مبلغ الرسو مخصوما منه قيمة التأمين) إما إلكترونياُ بإحدى البطاقات، وإما نقدا فى أى من فروع البنك الأهلى المصرى، وذلك بعد طباعة حافظة السداد من الموقع وذلك خلال المدة المنصوص عليها.

ويتم السداد فى رقم حساب اللوحات المعدنية المميزة بإحدى فروع البنك الأهلى المصرى ثم تقوم إدارة الموقع بتحويل المبالغ المحصلة بعد ذلك لصندوق تحيا مصر.

ـ فى حالة الفوز بإحدى الحروف والأرقام المميزة لا يمكن بيعها بعد تملكها أو التنازل عنها فلا يتم ترخيصها إلا للرقم القومى الفائز بها.

ـ يحصل الراسى عليه المزاد على شهادة تفيد ملكيته لحق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية ويتم النص فيها على الحقوق المكتسبة له من نقل الحروف والأرقام على أى مركبة ملكه من خلال وحدة تراخيص المرور، كما تنص على حق التوريث.

ـ تخضع كافة المركبات التي توضع عليها حروف وأرقام مميزة لكافة القوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية، كما تطبق عليها كافة الشروط واللوائح الخاصة بالمرور.

ـ يعود حق استخدام كافة الأسماء والعلامات التجارية وأسماء وعلامات الخدمات وأسماء المقتنيات والشعارات والصور لمن له حقوق الملكية الفكرية دون غيرهم.

ـ تحكم هذه الوثيقة كافة جوانب اتفاقية التسجيل المبرمة بين مختلف الأطراف.

ـ من حق إدارة الموقع إلغاء المزاد على اللوحة اذا لم تصل إلى حد الترسية المطلوب.

ـ يتعهد العضو في الموقع بالالتزام بالتعليمات الواردة أدناه عند استخدام الموقع الخاص بـ "إدارة الموقع"

1ـ عدم انتهاك أية قوانين أو حقوق أو اتفاقيات أي طرف من الأطراف

2ـ عدم استخدام الموقع حال لم تملك الصلاحية القانونية للمزايدة، أو حال لم تبلغ الـ 18 من العمر، أو حال تم منعك من استخدام الموقع سواءً كان ذلك بصورة مؤقتة أونهائية.

3ـ اتمام عملية سداد قيمة حق استخدام الحروف والأرقام التى قمت بشراؤها.

4ـ عدم التلاعب بما يخص المزاد من أسعار الرسو أو التأمين، والالتزام بعدم التحايل على سيرالمزادات.

5ـ عدم نشر معلومات مغلوطة أو غير صحيحة أو مضللة أو من شأنها طعن أو تشويه سمعة أي طرف من الأطراف.

6ـ عدم تسلم اسم المستخدم الخاص بك لدى "إدارة الموقع" لأي طرف من الأطراف.

7ـ عدم إزعاج إدارة الموقع بإرسال مواد من شأنها إزعاج أو الإضرار أو التجسس على أي طرف من الأطراف.

8ـ عدم إرسال أي رسائل أو مواد ملفقة على لسان إدارة الموقع.