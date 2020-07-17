7 خدمات إلكترونية تقدمها الإدارة العامة للمرور.. أعرفها

تتيح الإدارة العامة المرور عددا من الخدمات الإلكترونية، للمواطنين عبر الموقع الرسمي الخاص بها.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، الخدمات الإلكترونية التي تتيحها الإدارة العامة للمرور للجمهور، وفقا لما أعلنته الإدارة استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الخدمات الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمرور

_ تجديد رخصة المركبة، لتجديد الرخصة يجب على المستخدم الموافقة على الشروط والأحكام التالية:

يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي.

يجب على المستخدم أن يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع.

عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها منوحدة المرور و ذلك في حالة ان المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود .

المستندات المطلوبة

الرخصة السابقة

صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"

_ بدل فاقد رخصة المركبة، وتعد موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة هو بمثابة إقرار بفقدها رسمياً ويقوم مقام المذكرة التي تحررلفقد الرخصة في قسم / مركز الشرطة المختص .

وجودة شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"أن تكون حالة المركبة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح .

تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل.

المستندات المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل

شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات" .

_ التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة.

_ بدل فاقد رخصة القيادة، وتعد موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة هو بمثابة إقرار بفقدها رسمياً ويقوم مقام المذكرة التي تحرر لفقد الرخصة في قسم / مركز الشرطة المختص .

وجود شهادة براءة ذمة "شهادة المخالفات" سارية، وأن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريحا.

المستندات المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل

شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات".

_ بدل تالف - رخصة القيادة، ويجب أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريحا.

المستندات المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل .

تقديم الرخصة التالفة .

شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات" سارية.

_ الاستعلام عن المخالفات المرورية.