نقيب البيطريين الجديد في أول تصريح بعد الفوز: إعلاء قدر المهنة أولا

قال الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين الجديد، إنّ مهنة الطب البيطري تعد خط الدفاع الأول لصحة المواطن، وهي مهنة إنسانية بالمقام الأول، تختص بالحفاظ على سلامة الغذاء وصحة الحيوان والدواجن والطيور والأسماك، التي تعد مصدر أساسي لغذاء الإنساء.

وأضاف سليم، لـ"الوطن"، أنّ هناك العديد من التحديات التي تواجه مهنة الطب البيطري، وستحتل المهام الأولي له، منها تعديلات القوانين الخاصة بالنقابة وعلى رأسها مزاولة مهنة الطب البيطري، وتعديل أوضاع العاملين في القطاع الحكومي من الأطباء البيطريين، والذين يعانون من ضعف مرتبات، لذلك سنطالب بكادر خاص لهم وكذلك بدل عدوى.

وأكد سليم أنّه سيسعى لتحقيق ما يطمح له الأطباء البيطريين من خدمات نقابية، لإعلاء شأن مهنة الطبيب البيطري بما يخدم التنمية في الدولة المصرية، مؤكدا أنّه سيعمل على إعادة ترتيب البيت من الداخل، لتحقيق مصالح الأطباء البيطريين وتلبية طموحات الدولة في المشروعات التنموية المختلفة التي يشارك فيها الأطباء البيطريون.

وأشار إلى أنّه سيحرص على جعل النقابة حلقة وصل بين الجهات التنفيذية وأعضائها، على أن يتم التنسيق مع الحكومة وتلك الجهات التي لها علاقة بالعمل البيطري، كالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية والمعامل الفرعية التابعة له بالمحافظات وصندوق التامين على الماشية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات والقطاع الخاص.